В Петрозаводске администратор кафе воровал деньги из кассы

В полицию с заявлением обратился представитель кафе на Октябрьском проспекте, сообщили в МВД Карелии.

Выяснилось, что в кассу на протяжении определенного времени поступали не все вырученные денежные средства.

Перед праздниками в кафе заказывали банкеты. После согласования меню и времени заказчики оставляли предоплату и получали соответствующую квитанцию. Но администрация кафе не знала о существовании данных квитанций. Оперуполномоченные установили подозреваемого – 50-летнего администратора кафе.

В его обязанности, в том числе входило общение с клиентами при заказе банкетов. После получения предоплаты мужчина прятал деньги в помещении кафе. Когда сумма показалась ему достаточной, похититель забрал ее и более на работу не выходил. За полтора месяца ему удалось незаконно выручить 80 тысяч рублей.

Бывший администратор свою вину не признал. Он пояснил, что работодатель задолжал ему зарплату. Однако, данная информация не нашла подтверждения. Деньги мужчина потратил на оплату долгов.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении еще одного хищения.