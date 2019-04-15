Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
13:06, 15 Апреля 2019
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе

В Петрозаводске администратор кафе воровал деньги из кассы

Загрузка...

В полицию с заявлением обратился представитель кафе на Октябрьском проспекте, сообщили в МВД Карелии.

Выяснилось, что в кассу на протяжении определенного времени поступали не все вырученные денежные средства.

Перед праздниками в кафе заказывали банкеты. После согласования меню и времени заказчики оставляли предоплату и получали соответствующую квитанцию. Но администрация кафе не знала о существовании данных квитанций. Оперуполномоченные установили подозреваемого – 50-летнего администратора кафе.

В его обязанности, в том числе входило общение с клиентами при заказе банкетов. После получения предоплаты мужчина прятал деньги в помещении кафе. Когда сумма показалась ему достаточной, похититель забрал ее и более на работу не выходил. За полтора месяца ему удалось незаконно выручить 80 тысяч рублей.

Бывший администратор свою вину не признал. Он пояснил, что работодатель задолжал ему зарплату. Однако, данная информация не нашла подтверждения. Деньги мужчина потратил на оплату долгов.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении еще одного хищения.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.04.2019, 09:00
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?
14.04.2019, 18:02
ВИДЕО: Мужчина выпал из окна в Петрозаводске
12.04.2019, 11:24
Бывшую жительницу Петрозаводска выдворяют из Финляндии
11.04.2019, 15:12
В Карелию идет тепло
10.04.2019, 12:57
Борис Гребенщиков: "То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль"
09.04.2019, 07:25
ВИДЕО: В Карелии медведи этой весной проснутся особенно злыми

Аналитика

12.04.2019 16:25
Политкухня
Кнут и пряник от представителя Путина 3
Полпред президента в СЗФО обозначил главные проблемы Карелии во время рабочего визита.
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 24
09.04.2019 09:00
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Нет доверия 1
08.04.2019 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 6
04.04.2019 15:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:59
Личное мнение
Соседи показывают настоящую драму 4
Россиянам остается только следить за драмой, которая разворачивается на выборах президента Украины.
"Автоматизация бардака и хаоса приводит к автоматизированному бардаку и хаосу" 1
11.04.2019 12:45
Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
11.04.2019 12:40
"Я горжусь тем, что мы не упустили руководство колониями, зоны у нас "красные" 3
11.04.2019 10:23
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»