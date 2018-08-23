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Новости. Криминал
12:58, 23 Августа 2018

В Петрозаводске женщина взяла кредит, чтобы снять порчу у гадалки-мошенницы

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Полицейские Петрозаводска проверяют информацию о мошенничестве, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции Петрозаводска 21 августа за помощью обратилась местная жительница. Она сообщила, что общалась по телефону с женщиной, которая представилась гадалкой и возможно стала жертвой мошенников. Перечислив неизвестным более 259 тысяч рублей, она так и не получила желаемого результата.

Полицейские выяснили, что заявительница нашла на одном из сайтов телефон гадалки и позвонила ей. После разговора с петрозаводчанкой ее собеседница сказала, что на женщину наведена порча, от которой можно избавиться после проведения серии соответствующих обрядов с использованием магических предметов.

Приняв эти условия, жительница Петрозаводска регулярно общалась с гадалкой по телефону и оплачивала ее услуги. Но так как собственных сбережений для этого было недостаточно, женщине пришлось не только занимать деньги у знакомых, но и взять кредит в банке.

По прошествии полутора месяцев, женщина не заметила никаких изменений в своей жизни и в надежде вернуть потраченные деньги обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшую проверку поступившей информации.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-08-23 14:24:06
Средневековье какое-то!
Саныч
2018-08-23 13:31:32
Реально порча. Шибко заколдована, однако.
Суслик
2018-08-23 13:18:47
Дура! Больше нЕчего сказать ей!
кир
2018-08-23 13:00:36
Жалко людей. И расстрелов нет, а надо.
Гость
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