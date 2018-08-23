В Петрозаводске женщина взяла кредит, чтобы снять порчу у гадалки-мошенницы

Полицейские Петрозаводска проверяют информацию о мошенничестве, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции Петрозаводска 21 августа за помощью обратилась местная жительница. Она сообщила, что общалась по телефону с женщиной, которая представилась гадалкой и возможно стала жертвой мошенников. Перечислив неизвестным более 259 тысяч рублей, она так и не получила желаемого результата.

Полицейские выяснили, что заявительница нашла на одном из сайтов телефон гадалки и позвонила ей. После разговора с петрозаводчанкой ее собеседница сказала, что на женщину наведена порча, от которой можно избавиться после проведения серии соответствующих обрядов с использованием магических предметов.

Приняв эти условия, жительница Петрозаводска регулярно общалась с гадалкой по телефону и оплачивала ее услуги. Но так как собственных сбережений для этого было недостаточно, женщине пришлось не только занимать деньги у знакомых, но и взять кредит в банке.

По прошествии полутора месяцев, женщина не заметила никаких изменений в своей жизни и в надежде вернуть потраченные деньги обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшую проверку поступившей информации.