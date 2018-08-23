В Петрозаводске женщина зарезала сожителя в пылу пьяной ссоры

В Петрозаводске расследуется уголовное дело по факту убийства мужчины, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, ночью 20 августа в Петрозаводске 24-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с 23-летним сожителем несколько раз ударила его ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемая, ранее судимая за совершение тяжкого преступления, арестована.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.