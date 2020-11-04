В Петрозаводске жесткое ДТП перепугало пешеходов с маленькими детьми (ВИДЕО)

Автомобили столкнулись на пешеходном переходе на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева, где стояли мамы с малышами.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую среду в 16:38 на пересечении улиц Зайцева и Мелентьевой. 63-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva при повороте налево на разрешающий (зеленый) сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Nissan Qashqai, который двигался в прямом встречном направлении.

В момент аварии на пешеходном переходе стояло несколько женщин с маленькими детьми. Пешеходы успели отскочить в сторону.

В результате ДТП пострадал водитель внедорожника. С полученными травмами он был доставлен в лечебное учреждение.

Момент аварии попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".