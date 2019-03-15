В Петрозаводске жгут мусор вместе с контейнерами

В трех микрорайонах Петрозаводска горел мусор, сообщил в ЕДДС Петрозаводска.

В минувший четверг, 14 марта, 06.49 на ул. Маршала Мерецкова, у дома №6 произошел пожар в пластиковом мусорном контейнере.

В результате контейнер сгорел.Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

В этот же день в 19.36 на ул. Сулажгорская, у дома №4, корп. 2 произошел пожар на открытой территории.

В результате поврежден мусор на площади 3 кв.м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

В ночь с 14 на 15 марта в 01.12 на пр. Ленина, у дома №3 вновь загорелся пластиковый контейнер.

В результате контейнер поврежден на площади 1 кв.м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.