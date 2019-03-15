В Петрозаводске жгут мусор вместе с контейнерами

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В трех микрорайонах Петрозаводска горел мусор, сообщил в ЕДДС Петрозаводска.
В минувший четверг, 14 марта, 06.49 на ул. Маршала Мерецкова, у дома №6 произошел пожар в пластиковом мусорном контейнере.
В результате контейнер сгорел.Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
В этот же день в 19.36 на ул. Сулажгорская, у дома №4, корп. 2 произошел пожар на открытой территории.
В результате поврежден мусор на площади 3 кв.м.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
В ночь с 14 на 15 марта в 01.12 на пр. Ленина, у дома №3 вновь загорелся пластиковый контейнер.
В результате контейнер поврежден на площади 1 кв.м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
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