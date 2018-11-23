В Петрозаводске жильцы сами потушили пожар

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Пожар произошел в жилом доме на ул. Профсоюзов, сообщили в МЧС Карелии.
На ул. Профсоюзов в 17.17 произошел пожар в жилом доме. В результате повреждена электрическая розетка и наружная стена на общей площади 0,2 кв м. Жильцы самостоятельно потушили огонь до приезда пожарных.
Причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.
Погибших и пострадавших нет. Виновный, ущерб устанавливаются.
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