В Петрозаводске живут недовольные жизнью люди, выяснили эксперты

Петрозаводск попал в десятку городов, где живут недовольные жизнью люди.

Согласно исследованию, проведенному Финансовым университетом при правительстве РФ, самые недовольные жизнью люди живут во Владикавказе - 63%, в Хабаровске - 69% и в Воронеже - 70%, пишет "Московский комсомолец".

Также городами с наиболее несчастливыми жителями оказались, в том числе Петрозаводск, Ярославль, Калуга, Тамбов и Махачкала.

Больше всего довольных горожан проживают во Владивостоке (87%), Томске (86%) и Липецке (85%). Среди москвичей довольны жизнью 82% жителей столицы.