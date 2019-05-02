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Новости. Общество
16:27, 02 Мая 2019
фото: pixabay

В Петрозаводске живут недовольные жизнью люди, выяснили эксперты

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Петрозаводск попал в десятку городов, где живут недовольные жизнью люди.

Согласно исследованию, проведенному Финансовым университетом при правительстве РФ, самые недовольные жизнью люди живут во Владикавказе - 63%, в Хабаровске - 69% и в Воронеже - 70%, пишет "Московский комсомолец".

Также городами с наиболее несчастливыми жителями оказались, в том числе Петрозаводск, Ярославль, Калуга, Тамбов и Махачкала.

Больше всего довольных горожан проживают во Владивостоке (87%), Томске (86%) и Липецке (85%). Среди москвичей довольны жизнью 82% жителей столицы.

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