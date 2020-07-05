В Петрозаводске зоозащитники просят помочь накормить собак из приюта

Собакам, находящимся в отлове, необходимо срочно закупить партию корма.

В группе помощи бездомным животным "Надежда" объявлен срочный сбор средств на приобретение сухого корма для собак в отлове.

"Друзья, снова обращаемся к вам за помощью. Собачкам, находящимся в отлове, необходимо закупить партию сухого корма. Варить кашу не представляется возможным: в теплую погоду ее не сохранить. Кормить только сырыми мясными продуктами слишком дорого, и также не всегда есть возможность закупить мяска впрок. Самый оптимальный вариант – сухой корм", - пишут в паблике.

Для животных необходимо купить десять мешков корма. Для этого необходимо собрать 17,5 тысяч рублей.

Помощь требуется также и тем собакам, которые уже находятся на попечении "Надежды". Им необходим сухой корм, влажные консервы, крупы, макаронные и мясные изделия.

"Нам не прокормить без вашей помощи всех животных, а их на данный момент очень много!" - пишут в группе.

О том, как помочь бездомным животным, можно узнать здесь.