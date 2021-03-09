В Петрозаводске нашли директора в школу, которая почти полгода была без руководителя

Стали известны результаты конкурса на должность директора средней школы №25 Петрозаводска, сообщает городская администрация.

В конце февраля состоялся конкурс на замещение вакантной должности директора средней школы № 25 Петрозаводска. Комиссией были рассмотрены пять кандидатов. Среди претендентов наибольшее число баллов набрала Эльвира Тиханова. Победитель конкурса возглавит муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение.

Эльвира Тиханова в 1986 году окончила Карельский государственный педагогический институт, имеет квалификацию "Учитель начальных классов" и "Учитель-сурдопедагог". В 2012 году получила звание "Почетный работник общего образования Российской Федерации". Трудовой стаж по основной специальности составляет более 27 лет, 15 из них - преподавательская деятельность в средней школе № 25. С 2013 по 2019 годы в этом же муниципальном учреждении Эльвира Тиханова занимала должность заместителя директора.

Напомним, что директора в школу №25 ищут уже с ноября 2020 года.