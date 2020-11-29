Власти Петрозаводска ищут директора для одной из школ города

Администрация столицы Карелии объявила конкурс на замещение должности руководителя школы №25, сообщили в мэрии.

Кресло директора освободилось в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя школа №25" (наб. Гюллинга, д. 3).

Документы от соискателей принимаются с 30 ноября до 30 декабря адресу: Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 426. Заседание конкурсной комиссии состоится 12 января в администрации города.

Подробную информация о вакансии, квалификационных требованиях и необходимом пакете документов можно найти здесь.

Телефон для справок: 71-34-31.

Ранее сообщалось о конкурсе на замещение должности директора школы №38.