Кресло директора одной из школ Петрозаводска опустело

Администрация Петрозаводска ищет нового руководителя для одной из городских школ, сообщает пресс-центр мэрии.

Администрация Петрозаводска объявила конкурс на замещение должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №38".

Сообщается, что заявки и документы от соискателей принимаются до 16 октября. Дата проведения собеседования – 22 октября.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет

Согласно условиям, конкурсная комиссия будет присваивать кандидатам баллы. Победителем станет тот, кто наберет максимальное количество баллов, указано в информации к вакансии. При равном счете члены комиссии определят лидера голосованием.

Ранее сообщалось, кто стал самым высокооплачиваемым директором школ в Петрозаводске.