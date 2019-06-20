В Петрозаводском городском суде открыта вакансия

Открыта вакантная должность судьи, сообщили на сайте в Петрозаводском городском суде.

Квалификационная коллегия судей Карелии объявила об открытии вакантной должности судьи.

Заявления и документы принимаются от претендентов с понедельника по четверг с 08.30 до 16.45, в пятницу с 08.30 до 16.30 на ул. Красная, 33.

Последний день приема документов – 19 июля.



Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: (8142) 790-287.