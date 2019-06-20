В Петрозаводском городском суде открыта вакансия

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Открыта вакантная должность судьи, сообщили на сайте в Петрозаводском городском суде.
Квалификационная коллегия судей Карелии объявила об открытии вакантной должности судьи.
Заявления и документы принимаются от претендентов с понедельника по четверг с 08.30 до 16.45, в пятницу с 08.30 до 16.30 на ул. Красная, 33.
Последний день приема документов – 19 июля.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: (8142) 790-287.
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