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Новости. Общество
16:04, 18 Мая 2018

В Петрозаводском горсуде планируют поменять зампредседателя

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Квалификационная коллегия судей республики 16 мая дала рекомендацию на должность заместителя председателя Петрозаводского суда Александру Меркову.

Сейчас он является судьей городского суда по уголовным делам, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-05-18 16:22:37
Марина Носова не смогла справиться с последним громким делом. Может, конечно, это не её вина, а заслуга недругов России.
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