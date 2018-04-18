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Новости. Криминал
14:13, 18 Апреля 2018

В петрозаводском хостеле обокрали гостя из Петербурга

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Мужчина накормил соседа, а тот отплатил ему черной неблагодарностью.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление о преступлении от 37-летнего жителя Санкт-Петербурга, сообщили в МВД Карелии. Он на несколько дней приехал в Карелию и остановился в одном из хостелов в центре города. Вместе с ним в номер заселились еще двое мужчин. Один из них пожаловался на безденежье. Гость проявил щедрость и накормил малознакомого человека. Проснувшись утром, он обнаружил, что этого постояльца уже нет, а из кошелька пропали две купюры номиналом 5 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Выяснилось, что подозреваемый в краже постоялец был знаком работникам гостиницы. Мужчина, житель Сегежи, периодически приезжал в Петрозаводск на заработки и останавливался в их хостеле. Кроме того, на записях камер видеонаблюдения было видно, что за проживание мужчина расплатился пятитысячной банкнотой.

Полицейские выяснили, что подозреваемый в родной город не вернулся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан в Петрозаводске. Он сознался в инкриминируемой ему краже и обязуется возместить ущерб.

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