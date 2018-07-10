В Петрозаводском кадетском училище завершились вступительные экзамены

В Петрозаводском президентском кадетском училище завершились конкурсные вступительные испытания для кандидатов, поступающих на обучение в 2018 году, сообщает сайт учебного заведения.

В этом году приемная комиссия в училище была сформирована впервые.

"Несмотря на отсутствие опыта, хорошая подготовительная работа, четкое распределение задач между всеми службами, задействованными в организации испытаний, строгое соблюдение графика мероприятий обеспечили высокий уровень проведения вступительной кампании", - отмечают в училище.

Сообщается, что кандидаты на поступление достойно прошли испытания на проверку физической и психологической подготовки, знание общеобразовательных предметов.

"Многие претенденты уже обладают похвальными листами за отличные успехи в обучении, являются победителями предметных олимпиад, имеют юношеские разряды по различным видам спорта", - сказано в сообщении училища.

По результатам всех тестов будет составлен рейтинговый список кандидатов, рекомендованных к зачислению. Имена поступивших станут известны в августе.

Ранее сообщалось, что в этом году учебное заведение пополнят 120 воспитанников пятых классов.

Поступить в Петрозаводское кадетское училище приезжали ребята из Республики Коми, Алтайского края, Архангельской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Ивановской, Иркутской, Курганской, Московской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ростовской областей, из Санкт-Петербурга и Москвы.

"Большинство абитуриентов – из Республики Карелия", - отмечают в учебном заведении.