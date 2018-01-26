В Петрозаводском торговом центре закрыли сетевой супермаркет?

В окрестных продуктовых магазинах выстроились большие очереди.

Как сообщили читатели "Столица на Онего", в Петрозаводске закрылся один из супермаркетов "Пятерочка", который располагался в здании торгового центра "Тетрис" и был излюбленным местом покупок жителей Голиковки.

"В других окрестных магазинах очень много народу, люди в пятницу после работы идут за продуктами, а тут такой неприятный сюрприз. Везде большие очереди", - рассказала петрозаводчанка.

Напомним, что старейший в Петрозаводске торгово-развлекательный центр "Тетрис" готовится к реконструкции, результатом которой станет рост числа торговых и игровых зон и размещение там гипермаркета "Лента".

В администрации "Тетриса" пояснили, что реконструкция необходима в связи с растущей конкуренцией новых торгово-развлекательных центров, которые были построены в Петрозаводске в последние годы. Реконструкция будет проводиться на всех этажах "Тетриса" без полного закрытия здания.

Предполагается, что гипермаркет "Лента" разместится на первом этаже. На первом этаже располагалась и закрывшаяся "Пятерочка".

Открытие после реконструкции запланировано на весну 2018 года.