В ПФР отмечают отток средств в негосударственные пенсионные фонды

Государственная управляющая компания Пенсионного фонда - ВЭБ - ожидает значительного оттока средств в 2019 году из-за перехода граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Об этом сообщил первый зампред ВЭБа Николай Цехомский. По его словам, отток средств из ВЭБа в 2015 году составил 401,5 млрд руб., в 2016 году — 266,4 млрд руб., в 2017 году — 255,5 млрд руб. Но в 2019 году ВЭБ снова ожидает перевода накоплений граждан в НПФ, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.