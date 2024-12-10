В Питкяранте из-за аварийной ситуации отключили водоснабжение

Автомобиль совершил наезд на водопроводную колонку.

Отключение водоснабжения в городе произошло из-за аварийной ситуации, сообщили в паблике Питкярантского округа.



Как пояснили в источнике, МУП «УК Питкяранта» проводило работы по обслуживанию сетей, в результате которых была установлена технологическая колонка для забора воды, но произошел наезд автотранспортного средства на колонку, в результате чего она была повреждена.



Устранением аварии занимается МУП «УК Питкяранта». По предварительным данным возобновление водоснабжения в городе планируется до 18.00, отметили в сообществе.