В пяти городах Карелии жители пытались украсть товар в магазинах

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В Петрозаводске, например, молодой человек набрал товара на 2 тысячи рублей и "забыл" заплатить, сообщили в отделе Росгварии Карелии.
В Петрозаводске 13 марта задержан молодой человек, пытавшийся нанести ущерб магазину.
Тревожная сигнализация сработала в городском гипермаркете в 1:54, туда была направлена группа задержания.
На месте сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии установили, что молодой человек пытался вынести товар на сумму 2128 рублей. Он передан сотрудникам полиции. Ещё четыре подобных факта зарегистрировано в дежурные сутки на территории Карелии: в Олонце, Сортавале, Сегеже и Кеми.
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