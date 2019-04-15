В пяти школах Карелии провели исследование качества образования по физкультуре
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На прошлой неделе в республике провели национальное исследование качества образования (НИКО) по физкультуре в 6 и 10 классах, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.
В исследовании приняли участие около 400 ребят из пяти школ Олонецкого, Пряжинского, Сегежского, Сортавальского муниципальных районов и Петрозаводского городского округа, в том числе 235 шестиклассников и 124 учащихся 10 классов.
Исследование проводилось в спортивном зале с использованием стандартного оборудования и инвентаря и в присутствии медицинского работника.
НИКО носит практический характер и предполагает выполнение каждым школьников набора упражнений, демонстрирующих развитие основных групп мышц, гибкость, координацию и равновесие, умение выполнять технические действия из базовых игровых видов спорта (бадминтон, баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис и другие).
Каждый участник исследования должен пройти анкетирование и выполнить четыре задания, демонстрирующих владение игровыми видами спорта, гимнастику с элементами акробатики, технику выполнения упражнений из комплекса ГТО и общую физическую подготовку.
Выполнение заданий в каждом классе оценивали не менее двух экспертов – учителя физкультуры с опытом преподавания не менее трех лет.
Результаты исследования планируется подвести в конце мая.
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