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Новости. Общество
18:20, 15 Апреля 2019
фото: Пресс-службе правительства Карелии

В пяти школах Карелии провели исследование качества образования по физкультуре

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На прошлой неделе в республике провели национальное исследование качества образования (НИКО) по физкультуре в 6 и 10 классах, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

В исследовании приняли участие около 400 ребят из пяти школ Олонецкого, Пряжинского, Сегежского, Сортавальского муниципальных районов и Петрозаводского городского округа, в том числе 235 шестиклассников и 124 учащихся 10 классов.

Исследование проводилось в спортивном зале с использованием стандартного оборудования и инвентаря и в присутствии медицинского работника.

НИКО носит практический характер и предполагает выполнение каждым школьников набора упражнений, демонстрирующих развитие основных групп мышц, гибкость, координацию и равновесие, умение выполнять технические действия из базовых игровых видов спорта (бадминтон, баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис и другие).

Каждый участник исследования должен пройти анкетирование и выполнить четыре задания, демонстрирующих владение игровыми видами спорта, гимнастику с элементами акробатики, технику выполнения упражнений из комплекса ГТО и общую физическую подготовку.

Выполнение заданий в каждом классе оценивали не менее двух экспертов – учителя физкультуры с опытом преподавания не менее трех лет.

 

Результаты исследования планируется подвести в конце мая.

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