В пятницу ночью в Карелии температура воздуха будет колебаться от -31 до -36°С

О погоде на 5 января рассказали специалисты Гидрометцентра республики.

В Карелии 5 января ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер задует переменных направлений слабый.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -31 до -36°С, в отдельных районах от -25 до -30°С, местами, преимущественно по восточным районам, опустится до -40°С, днем от -27 до -32°С, местами 20-25°С.

В Петрозаводске будет небольшая облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер СВ,В слабый.

Температура воздуха ночью составит -31, -33°С, днем -25, -27°С. Атмосферное давление будет мало меняться.