В пятницу температура в Карелии превысит 31 градус

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О погоде на 7 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в пятницу будет переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южных направлений слабый.
Температура воздуха ночью составит +15, +17 градусов, днем потеплеет до +26, +28.
В Карелии также ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром будет туман.
Ветер ночью юго-западный, западный, днем – юго-восточный, южный. Ночью слабый, днем умеренный, при грозе – порывистый.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +13, +18, местами будет +6, +11 градусов. Днем потеплеет до +27, +32, у водоемов будет +20, +25 градусов.
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