В пятницу температура в Карелии превысит 31 градус

О погоде на 7 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в пятницу будет переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южных направлений слабый.

Температура воздуха ночью составит +15, +17 градусов, днем потеплеет до +26, +28.

В Карелии также ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром будет туман.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем – юго-восточный, южный. Ночью слабый, днем умеренный, при грозе – порывистый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +13, +18, местами будет +6, +11 градусов. Днем потеплеет до +27, +32, у водоемов будет +20, +25 градусов.