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Новости. Погода
17:00, 10 Октября 2019
фото: Столица на Онего

В пятницу в Карелии потеплеет до +9

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О погоде на 11 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ночью и утром дорогах гололедица.

Ветер южный умеренный.

Ночная температура составит +1, -1 градус, днем воздух прогреется до +6, +8.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами ожидаются небольшие осадки. Днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица.

Ветер южный умеренный.

Ночью похолодает до +3, -2 градуса, при прояснениях до -6. Днем потеплеет до +4, +9, на севере будет 0, +5 градусов.

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