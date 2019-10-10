В пятницу в Карелии потеплеет до +9

Новости по теме
Загрузка...
О погоде на 11 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ночью и утром дорогах гололедица.
Ветер южный умеренный.
Ночная температура составит +1, -1 градус, днем воздух прогреется до +6, +8.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами ожидаются небольшие осадки. Днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица.
Ветер южный умеренный.
Ночью похолодает до +3, -2 градуса, при прояснениях до -6. Днем потеплеет до +4, +9, на севере будет 0, +5 градусов.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.10.2019, 13:00
03.10.2019, 07:15
06.10.2019, 09:37
06.10.2019, 11:16
07.10.2019, 10:59
Аналитика
Сегодня 00:18
Обществоведение
Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках.
09.10.2019 16:57
08.10.2019 14:37
Чтиво
Сегодня 11:06
Без политики
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
07.10.2019 13:18
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
Медиа
09.10.2019 16:08
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии