890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сбербанк опубликовал график обслуживания клиентов Карелии в декабре
Сегодня 13:43
В Карелии судебный пристав "выбила" лекарство за 31 млн рублей для ребенка-инвалида 11
Сегодня 10:53
В Карелии омбудсмен по защите прав человека попросила не беспокоить ее в соцсетях и пожелала всем "спокойной ночи" 12
Сегодня 14:47
Восьмилетняя российская девочка закормила полуторагодовалого брата до смерти 1
02.12.2020 23:30
Девочку, пропавшую по дороге из школы домой в поселке Карелии, нашли 1
02.12.2020 21:14
Автобус с пассажирами врезался в автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
Сегодня 06:50
Врач описал аномальное течение COVID-19
Сегодня 19:10

В пятницу в Карелии вновь ожидается небольшое похолодание

Новости. Погода
17:00, 03 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

О погоде на пятницу, 4 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу, 4 декабря будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный умеренный.

Температура воздуха ночью -4, -6°С, днем потеплеет до -2, -4°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица.  

Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура ночью -1, -6°С, местами до -10°С, днем 0, -5°С.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться
29.11.2020, 15:45
В Петрозаводске сгорел частный дом (ВИДЕО)

Аналитика

02.12.2020 12:58
Обществоведение
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 2
02.12.2020 12:51
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
01.12.2020 15:09
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 3
30.11.2020 10:29
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии"
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»