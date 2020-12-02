В пятницу в Карелии вновь ожидается небольшое похолодание

О погоде на пятницу, 4 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу, 4 декабря будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный умеренный.

Температура воздуха ночью -4, -6°С, днем потеплеет до -2, -4°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура ночью -1, -6°С, местами до -10°С, днем 0, -5°С.