В пятницу в Карелию придут дожди

О погоде на пятницу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске ожидается переменная облачность. Ночью будет небольшой, днем умеренный кратковременный дождь. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем поднимется до +18, +20°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
В районах Карелии также переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди.
Ветер ночью восточный, юго-восточный умеренный. Температура ночью опустится до +5, +10°С, днем будет колебаться от +16 до +21°С.
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