В пятницу в Петрозаводске без осадков

Без осадков, +11: прогноз погоды в Карелии на 26 сентября.

В Петрозаводске 27 сентября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.



Ветер северо-западный, западный умеренный.



Ночная температура составит +2, +4 градуса. Днем потеплеет до +8, +10.



В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь.



Ветер северо-западный, западный. Днем на севере – юго-западный умеренный.



Ночью похолодает до +1, +6 градусов, при прояснениях температура опустится до -3. Днем воздух прогреется до +6, +11 градусов.