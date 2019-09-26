В пятницу в Петрозаводске без осадков

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Без осадков, +11: прогноз погоды в Карелии на 26 сентября.
В Петрозаводске 27 сентября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, западный умеренный.
Ночная температура составит +2, +4 градуса. Днем потеплеет до +8, +10.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь.
Ветер северо-западный, западный. Днем на севере – юго-западный умеренный.
Ночью похолодает до +1, +6 градусов, при прояснениях температура опустится до -3. Днем воздух прогреется до +6, +11 градусов.
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