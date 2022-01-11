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В подавлении Карельского восстания участвовала авиация

Новости. Общество
10:39, 12 Января 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Изучение событий столетней давности позволило художнику из Карелии обнаружить малоизвестные исторические факты.

К столетию Карельского восстания художник из Петрозаводска Владимир Лукконен создал графический роман «Эхо над ягелем». В нем отражена судьба родного деда художника Василия Лукконена, который участвовал в восстании.

Во время работы над романом Владимир изучал события в Карелии 1921-1922 годов и обнаружил малоизвестные исторические факты. В частности, о том, что Красная Армия применяла против карельских повстанцев авиацию.

«Всего в подавлении восстания было задействовано 17 аэропланов, но командование Красной Армии не учло погодные условия, и аэропланы, в основном, простояли на аэродромах. Тем не менее, авиация потеряла три самолета: они куда-то улетели и не вернулись», – рассказал художник в интервью «Столице на Онего».

Читайте подробнее в материале «Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда»

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Комментарии

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drug
2022-01-12 11:22:54
Изучал данные события. Очень интересно и познавательно.
Северо-Карельское государство, столица с. Ухта (п. Калевала).
Очень примечательный флаг, на синем фоне были расположены семь серебряных звёзд в форме созвездия Большой Медведицы.
Koira
2022-01-12 11:16:59
Помним, знаем.
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