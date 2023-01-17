В погоне за миллионной компенсацией жительница Карелии потеряла собственные деньги

Мошенники успели собрать дань с костомукшанки, прежде чем женщина смекнула, что происходит что-то не то, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши с заявлением о мошенничестве обратилась 64-летняя горожанка, потерявшая после общения с неизвестными 85 тысяч рублей.

В январе женщине позвонили якобы из фирмы, торгующей лечебными препаратами, и рассказали о компенсации за мазь, которую костомукшанка ранее приобретала — экспертиза будто бы показала, что товар некачественный.

Женщина действительно приобретала недавно мазь и решила, что речь идет о ней. Она согласилась получить больше миллиона рублей и стала делать для этого все, что ей говорили собеседники. Вначале она перевела на неизвестный номер 36 тысяч рублей, потом заплатила «пошлину» — 49 тысяч рублей. Деньги ей обещали доставить курьером, но для этого ей надо было заплатить еще 60 тысяч рублей. Тут женщина начала смекать, что происходит что-то не то, и отправилась в полицию.

В настоящее время по заявлению потерпевшей проводится проверка.