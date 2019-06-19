В пограничной зоне Карелии произошло два пожара

Случаи возникновения пожаров на границе увеличились, сообщили в пограничном управлении ФСБ по Карелии.

В июне пограничниками было выявлено два очага возгорания на территории Костомукши в пределах пограничной зоны. Пожары были локализованы.

Пограничное управление обращается к собственникам земельных участков, расположенных в пограничной зоне, с просьбой о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности при осуществлении хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне.

В целях предупреждения и своевременной ликвидации пожаров звоните по телефонам подразделений Пограничного управления: 8-8142-79-01-48 (Петрозаводск), 8-814-59-97-851(Костомукша), 8-814-57-59-199 (Суоярви), 8-814-30-30-306 (Сортавала).