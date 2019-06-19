В пограничной зоне Карелии произошло два пожара

Новости по теме
Загрузка...
Случаи возникновения пожаров на границе увеличились, сообщили в пограничном управлении ФСБ по Карелии.
В июне пограничниками было выявлено два очага возгорания на территории Костомукши в пределах пограничной зоны. Пожары были локализованы.
Пограничное управление обращается к собственникам земельных участков, расположенных в пограничной зоне, с просьбой о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности при осуществлении хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне.
В целях предупреждения и своевременной ликвидации пожаров звоните по телефонам подразделений Пограничного управления: 8-8142-79-01-48 (Петрозаводск), 8-814-59-97-851(Костомукша), 8-814-57-59-199 (Суоярви), 8-814-30-30-306 (Сортавала).
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.06.2019, 06:40
16.06.2019, 17:57
16.06.2019, 09:01
17.06.2019, 07:15
15.06.2019, 09:00
Аналитика
17.06.2019 15:23
Обществоведение
Почетный гражданин карельской столицы выступил против планов мэрии установить стелу "Город воинской славы" на месте памятного знака "Дерево дружбы".
17.06.2019 13:37
17.06.2019 11:24
17.06.2019 09:37
14.06.2019 14:28
Чтиво
13.06.2019 10:56
Личное мнение
Публикуем обращение членов правления Союза архитекторов Карелии по поводу установки стелы Воинской славы на месте Дерева Дружбы.
11.06.2019 14:31
10.06.2019 15:50
10.06.2019 09:39
Медиа
16.06.2019 17:58
Опрос
Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?
Комментарии