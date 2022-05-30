В полиции Карелии предупредили о новой схеме, которую начали использовать мошенники

Интернет-мошенничество набирает обороты, жертвы обмана уже пришли в полицию, сообщили в МВД Карелии.

Фиксируется новая мошенническая схема, рассказали в МВД.

В отделы полиции Петрозаводска с заявлениями о хищении денег обратились три горожанки, которые были обмануты при попытках заказать товары в популярном интернет-магазине. Во всех случаях жительницы карельской столицы не подозревали, что действуют неверно. В связи с этим МВД Карелии предупреждает — привычный способ приобретения товаров может обернуться неприятностями.

Криминальная схема рассчитана на желающих приобрести искомый товар на выгодных условиях в короткие сроки. Клиент заказывает товар, но вскоре получает сообщение, что он недоступен.

Далее в любом мессенджере и даже в чате маркетплейса поступает уведомление, что на другом складе можно оформить точно такую же позицию. При этом прилагается ссылка на ресурс, где следует указать данные банковской карты. Как только покупатели вводят требуемые реквизиты, деньги со счёта несанкционированно списываются, а попытки разыскать поставщика оканчиваются ничем.

Описанным образом одна из горожанок лишилась более 14 тысяч рублей, пытаясь приобрести духовой шкаф. Ей направили ссылку на сервис доставки и убедили, что заказ вскоре поступит. Однако деньги ушли на неустановленное средство платежа.

Другая лишилась 16 990 рублей, пытаясь заказать посудомоечную машину, а третья петрозаводчанка — более 22 тысяч рублей при покупке электросамоката. Полицейские устанавливают обстоятельства преступлений.

Чтобы не терять деньги, душевный покой и уверенность в современных технологиях, с продавцами следует общаться исключительно на официальной площадке маркетплейса; с подозрением относиться к любым ссылкам, полученным от продавца, а при любых подозрениях — не рисковать и отказаться от сделки.