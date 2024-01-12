В полиции Карелии рассказали, как правильно покупать алкоголь с маркировкой Duty free

В прошлом году стражи порядка изъяли около 800 литров поддельного алкоголя.

Как сообщили в МВД Карелии, полицейские регулярно проводят рейды в поисках кнтрафактного алкоголя и спиртосодержащей продукции.



Так, по итогам прошлого года сотрудники проверили более 400 различных объектов, составлены 418 административных протоколов о правонарушениях. Из незаконного оборота изъято свыше 200 литров этилового спирта и 600 литров поддельной алкогольной и другой спиртосодержащей продукции.

«Полиция Карелии предупреждает об опасности отравления алкогольной продукцией, приобретенной в местах несанкционированной торговли и через интернет», — говорится в сообщении регионального МВД.



Недопустимой является и покупка алкоголя с маркировкой «Duty free» вне специализированных магазинов и по ценам ниже, установленных в Минфине РФ, предупредили в министерстве.