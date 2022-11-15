В Управлении МВД Петрозаводска сменился начальник

Полковник Андрей Лебидка назначен на должность начальника Управления МВД России по Петрозаводску.

Полковник полиции Андрей Лебидка, ранее занимавший должность заместителя руководителя Управления МВД России по Петрозаводску, с 6 декабря назначен начальником УМВД Петрозаводска. Он сменил на посту Дмитрия Маханькова, который ранее возглавил Фонд госимущества Карелии.



Андрей Анатольевич Лебидка — в органах внутренних дел служит с 1995 года. Долгое время был участковым уполномоченным, занимал различные должности в органах внутренних дел карельской столицы.



Имеет три высших образования. Женат, воспитывает троих детей.