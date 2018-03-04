В полицию Петрозаводска поступило 14 сообщений о заложенных бомбах

За прошлый год в МВД Карелии зарегистрировано 14 заведомо ложных сообщений об акте терроризма, сообщили в республиканском ведомстве.

Одним из наиболее тяжких преступлений против общественной безопасности является заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Каждое такое сообщение в обязательном порядке проверяется сотрудниками правоохранительных органов.

Нередко люди и не догадываются, что звонок, совершенный из хулиганских побуждений, влечет уголовное наказание.

Полиция предупреждает: по действующему уголовному законодательству ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено в качестве максимального наказания до 10 лет лишения свободы.