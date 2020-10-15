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В поморском селе Нюхча в Карелии сорван ремонт моста

Новости. Экономика
10:07, 16 Октября 2020
фото: Евгения Карманова (село Нюхча)
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Республиканские власти обещали отремонтировать деревянный мост к концу сентября, но подрядчик не выполнил ни одного пункта контракта.

В нынешнем году в селе Нюхча Беломорского района Карелии планировалось отремонтировать 124-метровый деревянно-металлический мост, который связывает это старинное поморское поселение с железнодорожной станцией. Напомним, на эти цели республиканские власти выделили 34 миллиона рублей, по итогам конкурса контракт был заключен с фирмой "Микарт", а завершить работы планировалось к концу сентября.


Так выглядит мост в Нюхче сейчас. Фото жительницы села Евгении Кармановой

Однако, как рассказали "Столице на Онего" жители Нюхчи, ремонт моста сорван, и местное население опасается, что он рухнет в реку. Нюхчане неоднократно обращались к депутату Законодательного собрания Карелии от Беломорского района Ирине Кузичевой, и вот, что она ответила на одно из таких обращений:

"С организацией расторгнут муниципальный контракт на ремонт моста в селе Нюхча по причине неисполнения ни одного пункта контракта. Администрация поселения объявляет новый аукцион и по результатам заключит новый контракт. Ситуация такова, что на ремонтные работы на объекты муниципального имущества, контракты заключаются только по результатам электронного аукциона или конкурса в соответствии с 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Практика показывает, что часто выигрывают фирмы, которые не способны выполнить работы (недобросовестные подрядчики). Так и получилось с нашим мостом. За время работы в местном самоуправлении, для меня, это первый случай, когда пришли такие люди. Обращайтесь за всеми разъяснениями в администрацию Сумпосадского поселения".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2020-10-16 10:34:59
Законодатели, ну надо менять эту систему заключения контрактов!!! Любые "Рога и копыта" могут выиграть конкурс, получить аванс и ни хрена не сделать. А далее - многолетние судебные тяжбы ...а мосты рушатся. И конца этому не видно...
Степан
2020-10-16 10:33:46
Жалко нюхчан до слёз , понадеялись на власть , а она их кинула . как обычно . Чинушки тормоз развития Карелии , это факт .
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