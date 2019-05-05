В понедельник Карелию накроют мокрый снег с дождем

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О погоде на 6 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, завтра на территории республики будет облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие, ночью и утром на юге местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ветер восточный, северо-восточный слабый.
Температура воздуха ночью составит 0, -5 градусов, на юго-востоке местами до +4. Днем столбик термометра остановится на отметке +8, +13, местами +4, +7 градусов.
В Петрозаводске будет также облачно, днем с прояснениями. Ночью умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, днем небольшой дождь.
Ночью будет 0, +2 градуса. Днем воздух прогреется до +8, +10 градусов.
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