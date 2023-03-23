На Октябрьском проспекте в Петрозаводске 27 марта изменится схема движения

В понедельник, 27 марта, в районе перекрестка по ул. Мелентьевой–Зайцева ООО «Управление механизированных работ КСМ» и АО «ПКС-Водоканал» приступят к реконструкции канализационных сетей.

Работы продолжаются в рамках проекта комплексного развития территории, про который водоканал уже писал ранее. Благодаря реконструкции увеличится пропускная способность сетей, что необходимо в связи с расширением Октябрьского района, где в скором будущем жителей станет больше.

В связи с необходимостью проведения земельных работ и прокладкой самотечной сети канализации в районе перекрестка движение по ул. Зайцева будет приостановлено до 7 апреля. Предстоит работа по соединению двух участков канализации.