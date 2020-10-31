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В понедельник в Карелии ожидается снег с дождем и ветер

Новости. Погода
17:00, 01 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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О погоде на 2 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в понедельник будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный умеренный.

Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +1,+3°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Ветер южный ночью умеренный, днем с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью +1, -4°С, +1, +6°С.

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