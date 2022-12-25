В понедельник в Карелии похолодает до -14°С

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на понедельник, 26 декабря.

В первый день предновогодней рабочей недели в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики обещают отсутствие осадков, на дорогах возможна гололедица.



Будет дуть умеренный юго-западный и южный ветер. Температура воздуха ночью ожидается от -5 до -10°С, местами до -14°С. Днем столбики термометров покажут -2, -7°С.



В Петрозаводске 26 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах возможна гололедица.



Подует юго-западный, южный умеренный ветер. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью от -6 до -8°С, днем -3, -5°С. Атмосферное давление будет расти.