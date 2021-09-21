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В понедельник в Карелии потеплеет до +15

Новости. Погода
17:00, 26 Сентября 2021
фото: Ирина Меркова/ Столица на Онего

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О погоде на 27 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В понедельник, 27 сентября, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный слабый.

Температура воздуха ночью составит +4, +6°С, днем потеплеет до +10, +12°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер переменный слабый.

Ночью похолодает до +1, +6°С, местами до -2°С, днем воздух прогреется до +10, +15°С.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Русский
2021-09-26 17:41:59
Вот и славно. Бабульки как раз привезли с дачи яблоки, кабачки с прочими огурцами и будут ими торговать на улице. А полиция не будет их трогать назло либероидной тусовке :)
Гость
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