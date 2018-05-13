В понедельник в Карелии сохранится летняя погода

По сообщению карельского Гидрометцентра, 14 мая воздух прогреется до +27 градусов.

По прогнозу синоптиков, завтра в Карелии ожидается малооблачная погода, без осадков.

Ветер переменных направлений, слабый.

Температура воздуха ночью составит +5, +10 градусов, местами 0, +5, днем - +22, +27, у водоемов местами +15, +20.

В Петрозаводске будет также малооблачная погода. Осадков не предвидится.

Столбик термометра остановится на отметке +8, +10 градусов ночью. Днем воздух прогреется до +22, +24 градусов.