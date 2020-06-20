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В понедельник в Карелии воздух может прогреться до +28

Новости. Погода
17:00, 21 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 22 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в понедельник будет небольшая облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Ночью будет +5, +7 градусов, днем потеплеет до +25.

В Карелии ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем по северным районам – небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +8, +13. Днем потеплеет до +25 градусов. По северным и западным районам воздух может прогреться до +28.

 

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