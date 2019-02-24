В понедельник жителей Карелии ожидает снег, дождь и теплая погода

О погоде на 25 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Так, в Петрозаводске 25 февраля будет облачно с прояснениями. Временами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Ночная температура составит -1, +1, днем ожидается до +1, +3 градусов.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный, местами порывистый.

Ночью -3, +2, днем потеплеет до +3.