В популярном ресторане быстрого питания в Петрозаводске нашли подозрительную сумку

На проспекте Ленина на месте обнаружения бесхозного предмета работали специалисты, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 10.45 на пр. Ленина, 27 в бывшем здании кинотетра "Победа" в популярном ресторане быстрого питания в туалете была обнаружена бесхозная сумка.



На месте работали оперативные службы.



Проверено: в сумке личные вещи. Опасности нет.