08:50, 15 Июля 2019
В популярном ресторане быстрого питания в Петрозаводске нашли подозрительную сумку
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На проспекте Ленина на месте обнаружения бесхозного предмета работали специалисты, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 10.45 на пр. Ленина, 27 в бывшем здании кинотетра "Победа" в популярном ресторане быстрого питания в туалете была обнаружена бесхозная сумка.
На месте работали оперативные службы.
Проверено: в сумке личные вещи. Опасности нет.
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