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Новости. Происшествия
08:50, 15 Июля 2019
фото: pixabay.com

В популярном ресторане быстрого питания в Петрозаводске нашли подозрительную сумку

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На проспекте Ленина на месте обнаружения бесхозного предмета работали специалисты, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 10.45 на пр. Ленина, 27 в бывшем здании кинотетра "Победа" в популярном ресторане быстрого питания в туалете была обнаружена бесхозная сумка.

На месте работали оперативные службы.

Проверено: в сумке личные вещи. Опасности нет.

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