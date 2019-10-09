В поселках на севере Карелии ограничили движение большегрузов

В пяти поселках Муезерского района установили дорожные знаки, ограничивающие скорость движения тяжеловесного транспорта.

По информации Минтранса республики, дорожные знаки, ограничивающие скорость движения транспортных средств до 40 км/ч, установлены в Реболах, Кимоваара, Лендеры, Ругозеро, Суккозеро.

Об установке указателей попросили жители Муезерского района еще в июне этого года. Соответствующее обращение "Управтодор РК" было направлено в адрес администрации района, сообщается на сатйе правительства.