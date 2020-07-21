В поселке Карелии юноша зашел в чужую квартиру, где избил женщину и попытался ее изнасиловать

В Суоярви перед судом предстанет 23-летний местный житель, обвиняемый в покушении на изнасилование, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в марте 23-летний житель Суоярви в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одном из поселков Суоярвского района, проник в чужую квартиру, где напал на проживавшую там женщину, избил ее и попытался изнасиловать. Однако женщина оказала насильнику активное сопротивление и позвала на помощь. В результате обвиняемый был задержан.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.