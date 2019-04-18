В поселке Карелии началось строительство детсада

В поселке Ляскеля строится детский сад на 110 мест, сообщили в Минстрое Карелии.

Стоимость работ по государственному контракту составляет 113 млн рублей.

На сегодняшний день строительство объекта обеспечивает 25 человек, после заливки фундамента будут направлены дополнительные бригады для работы в 2 смены.

Уже выполнены земляные работы по устройству котлована, подбетонки под фундамент. Завершается устройство опалубки и арматурного каркаса для бетонирования фундамента. Параллельно будут проводиться работы по оборудованию инженерных сетей - водопровода, канализации, электричества и тепловых сетей.

Для этого объекта Питкярантским районом разрабатывался индивидуальный проект, который прошел государственную экспертизу.

Строящийся детский сад располагается в центре поселка и обеспечен удобным подъездом со стороны улицы Бумажников и пешеходной дорожкой с улицы Октябрьская. Сад двухэтажный, рассчитан на 6 групп, общее количество – 110 детей.

В нем предусмотрены медицинский пункт, процедурная, комната видеонаблюдения, пищеблок, зал для музыкальных и гимнастических занятий. В подвале расположатся технические помещения, постирочная, помещения для белья и т.д. Территорию садика оборудуют групповыми площадками с навесами, физкультурно-спортивной зоной, садом, огородом, хозяйственной зоной, она будет огорожена забором. Кроме того, предусмотрены пандусы для маломобильных групп.