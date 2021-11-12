В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях

В селе Вешкелица в Карелии разразился скандал на публичных слушаниях по вопросу объединения муниципальных образований в Суорвский округ.
Жители Вешкельского сельского поселения на публичных слушаниях, которые состоялись накануне, подавляющим большинством голосов выступили против объединения муниципальных образований в единый Суорвский округ. При этом только три человека воздержались при голосовании и один высказался «за».
Единственным, кто одобрил объединение на публичных слушаниях, оказался специально приехавший из Петрозаводска министр национальной и региональной политики Сергей Киселев.
Узнав мнение вешкельцев, Киселев сказал: «Раз вы такие принципиальные, и у вас все хорошо, вы против объединения, то и живите на свой бюджет, который сами зарабатываете».
Ему ответила депутат Суоярвского района и Вешкельского сельского поселения, представитель КПРФ Светлана Логинова:
«Зачем нам тогда такое правительство, которое все время упрекает нас, что мы жрём, жрём и жрём? Что делает правительство, чтобы полнять экономику?! Ничего! Мы, в конце концов, живем в государстве, в России и в Республике Карелия. Мы равноправны. И почему вы нам такие упреки делаете? Покажите сегодня хоть один район, который живет не дотационно? У нас вся республика дотационная, в конце концов! И как не стыдно госслужащим так себя вести перед людьми?!».
Министру из Петрозаводска убедить народ не удалось.
О реформе местного самоуправления читайте в статье Валерия Поташова.
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