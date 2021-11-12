В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях

В селе Вешкелица в Карелии разразился скандал на публичных слушаниях по вопросу объединения муниципальных образований в Суорвский округ.

Жители Вешкельского сельского поселения на публичных слушаниях, которые состоялись накануне, подавляющим большинством голосов выступили против объединения муниципальных образований в единый Суорвский округ. При этом только три человека воздержались при голосовании и один высказался «за».

Единственным, кто одобрил объединение на публичных слушаниях, оказался специально приехавший из Петрозаводска министр национальной и региональной политики Сергей Киселев.

Узнав мнение вешкельцев, Киселев сказал: «Раз вы такие принципиальные, и у вас все хорошо, вы против объединения, то и живите на свой бюджет, который сами зарабатываете».

Ему ответила депутат Суоярвского района и Вешкельского сельского поселения, представитель КПРФ Светлана Логинова:

«Зачем нам тогда такое правительство, которое все время упрекает нас, что мы жрём, жрём и жрём? Что делает правительство, чтобы полнять экономику?! Ничего! Мы, в конце концов, живем в государстве, в России и в Республике Карелия. Мы равноправны. И почему вы нам такие упреки делаете? Покажите сегодня хоть один район, который живет не дотационно? У нас вся республика дотационная, в конце концов! И как не стыдно госслужащим так себя вести перед людьми?!».

Министру из Петрозаводска убедить народ не удалось.

О реформе местного самоуправления читайте в статье Валерия Поташова.