890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
В Петрозаводске нашли странного водителя, устроившего «шоу» на оживленной кольцевой развязке 2
Сегодня 14:42
Водительские права в России разрешили использовать для идентификации
15.12.2021 22:30
Местное самоуправление загонят в округа 1
Новое
Сегодня 17:15
Два автопоезда столкнулись недалеко от Петрозаводска (ФОТО) 1
Сегодня 13:29

В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях

Новости. Политика
18:11, 16 Декабря 2021
фото: кадры из видео

Новости партнеров

В селе Вешкелица в Карелии разразился скандал на публичных слушаниях по вопросу объединения муниципальных образований в Суорвский округ.

Жители Вешкельского сельского поселения на публичных слушаниях, которые состоялись накануне, подавляющим большинством голосов выступили против объединения муниципальных образований в единый Суорвский округ. При этом только три человека воздержались при голосовании и один высказался «за».

Единственным, кто одобрил объединение на публичных слушаниях, оказался специально приехавший из Петрозаводска министр национальной и региональной политики Сергей Киселев.

Узнав мнение вешкельцев, Киселев сказал: «Раз вы такие принципиальные, и у вас все хорошо, вы против объединения, то и живите на свой бюджет, который сами зарабатываете».

Ему ответила депутат Суоярвского района и Вешкельского сельского поселения, представитель КПРФ Светлана Логинова:

«Зачем нам тогда такое правительство, которое все время упрекает нас, что мы жрём, жрём и жрём? Что делает правительство, чтобы полнять экономику?!  Ничего! Мы, в конце концов, живем в государстве, в России и в Республике Карелия. Мы равноправны. И почему вы нам такие упреки делаете? Покажите сегодня хоть один район, который живет не дотационно? У нас вся республика дотационная, в конце концов! И как не стыдно госслужащим так себя вести перед людьми?!».

 Министру из Петрозаводска убедить народ не удалось.

О реформе местного самоуправления читайте в статье Валерия Поташова. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
09.12.2021, 14:20
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах

Чтиво

15.12.2021 14:38
Кофе со сливками
«От своих решений не отказываюсь» 18
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.
Зима как «катастрофа» 21
07.12.2021 14:42
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
Сегодня 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»