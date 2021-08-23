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В поселке Карелии рядом с выгоревшим лесом посадят новые деревья

Новости. Общество
10:23, 25 Августа 2021
фото: ©Ирина Меркова / Столица на Онего

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Акция по лесовосстановлению пройдёт в субботу, 28 августа, в Пряжинском районе вблизи деревни Соддер, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

В рамках рабочей поездки в Суоярвский район глава Карелии Артур Парфенчиков посетил места лесных пожаров в районе поселка Настеньярви.

По словам специалистов, основной задачей на сегодняшний день является определение объема лесопатологического обследования на выгоревшей территории. В районе поселка Настеньярви лес выгорел на площади 1700 гектаров. По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Алексея Павлова, эти мероприятия возможно провести в следующем году, начиная с весны, когда у сохранившихся деревьев наступит вегетативный период.

Как отметил Алексей Павлов, возрастные сосны старше 60 лет менее всего пострадали от огня и легче всего подвергаются восстановлению после пожара. Березовые и еловые, а также смешанные насаждения повреждаются достаточно сильно, вплоть до полной гибели.

"Только после обследований, которые будут проведены в следующем году, назначаются санитарно - оздоровительные мероприятия: сплошные и выборочные рубки. Лесовосстановление рекомендовано проводить примерно через 3 года, так как в первые годы почва содержит меньше минеральных и других питательных веществ", - сказал Павлов.

А пока все неравнодушные жители могут помочь посадить лес на участках, которые не пострадали от пожаров. Ближайшая такая акция пройдёт уже в эту субботу, 28 августа в Пряжинском районе вблизи деревни Соддер.

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