В поселке Карелии водитель съехал в кювет и умер

В Лоухском районе за рулем скончался 69-летний водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 28 ноября, в поселке Лоухи в 14.05 на улице Гвардейской стрелковой дивизии в районе дома №8 произошел съезд автомобиля в кювет.

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Renault Logan, допустил съезд в левый по ходу движения кювет. Водитель, 69-летний мужчина, скончался до прибытия бригады скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.