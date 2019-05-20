В поселке Карелии женщина приоделась и выпила на украденные деньги

В Пудожском районе жительница поселка украла деньги и позволила себе обновить гардероб, выпить и раздать долги, сообщили в МВД Карелии.

На минувшей неделе, 16 мая, в отдел по Пудожскому района обратилась 56-летняя жительница района. Она сообщила, что накануне у её соседа были похищены 10 тысяч рублей. Сам он в полицию позвонить не смог и попросил её обратиться за помощью к правоохранителям.

Прибывший на место происшествия участковый установил подозреваемую, 39-летнюю ранее судимую местную жительницу. Она проживает в соседнем доме с потерпевшим.

По версии следствия находясь у него в гостях, она воспользовалась моментом, когда хозяин задремал, и похитила из кошелька деньги. В тот же день женщина потратила почти все похищенные средства: купила себе несколько предметов одежды и спиртное, а также отдала долг.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.