Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
09:31, 20 Мая 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Игорь Кубединов / © ИТАР-ТАСС/Антон Новодережкин

В поселке Карелии женщина приоделась и выпила на украденные деньги

Загрузка...

В Пудожском районе жительница поселка украла деньги и позволила себе обновить гардероб, выпить и раздать долги, сообщили в МВД Карелии.

На минувшей неделе, 16 мая, в отдел по Пудожскому района обратилась 56-летняя жительница района. Она сообщила, что накануне у её соседа были похищены 10 тысяч рублей. Сам он в полицию позвонить не смог и попросил её обратиться за помощью к правоохранителям.

Прибывший на место происшествия участковый установил подозреваемую, 39-летнюю ранее судимую местную жительницу. Она проживает в соседнем доме с потерпевшим.

По версии следствия находясь у него в гостях, она воспользовалась моментом, когда хозяин задремал, и похитила из кошелька деньги. В тот же день женщина потратила почти все похищенные средства: купила себе несколько предметов одежды и спиртное, а также отдала долг.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.05.2019, 09:56
Пожилая пара погибла на озере в Карелии
13.05.2019, 15:49
Тепло не задержится в Карелии
13.05.2019, 19:40
СМИ: Алина Кабаева родила двойню
16.05.2019, 07:25
ФОТОФАКТ: В Карелии змеи выползли к дому
17.05.2019, 21:30
Ольга Серябкина показала прелести в пещере
14.05.2019, 19:40
Киркорову и Лазареву запретили подходить к Мадонне

Аналитика

Сегодня 09:47
Капитал
Французский стиль – это доступно
В магазине посуды "Призма" открылся новый отдел известного французского бренда.
Валентина Евсеева: "Власть опасается "сюрпризов" в День Республики" 3
15.05.2019 11:09
"Если будет тепло и уютно, то проблемы мы решим" 1
15.05.2019 10:36
"Продукт полицейского государства" 5
14.05.2019 16:07
Выпали из повестки 2
13.05.2019 12:27
Вся аналитика

Чтиво

15.05.2019 10:57
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
Последнее письмо из "ада" 39
08.05.2019 12:28
Аркадий Бабченко: "Мне сейчас жизнь надо строить с нуля" 7
07.05.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

Очередной "Винтажный цех" открылся в Петрозаводске
18.05.2019 16:14
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»